В Красноярске возник пожар на складе автозапчастей

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Крупный пожар на складе автозапчастей произошел в Красноярске на улице Калинина, 60/1. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В 10:39 (06:39 мск) поступило сообщение о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" по адресу: ул. Калинина, 60/1. Загорание внутри склада на площади 800 кв. м", - сообщили в ведомстве.

По словам администрации, людей на складе нет, отметили в МЧС. На месте работают звенья газодымзащитной службы, которые проверяют наличие людей в помещении.

Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте работают 48 человек и 15 единиц техники.