Площадь пожара на складе автозапчастей в Красноярске выросла до 3,5 тыс. кв. м

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Пожару на складе автозапчастей в Красноярске присвоен третий ранг сложности, его площадь выросла до 3,5 тыс. кв. м. Об этом в среду сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Принято решение о вводе резервной техники. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Объявлен ранг [сложности] пожара №3. Площадь пожара возросла до 3,5 тыс. кв. м. Развернуто три боевых участка, работают пять звеньев газодымозащитной службы на проверку наличия на складе людей", - сообщили в МЧС. Сообщается также, что, по предварительным данным, внутри склада мог находиться человек.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на ул. Калинина поступила в 10:39 (06:39 мск). Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м. Столб черного дыма от пожара виден во многих частях города.

На месте ЧП работают 110 человек и 33 единицы техники.

В Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края сообщили ТАСС, что на место пожара направлены специалисты ведомства и передвижная эколаборатория, контролирующая состояние воздуха.

"В течение дня они будут мониторить экологическую обстановку. Будут сделаны отборы проб атмосферного воздуха. Результаты прямых отборов проб будут готовы мгновенно. Пробы на наличие специфических средств будут направлены в стационарную лабораторию. Данные получим в течение нескольких дней", - сообщила ТАСС заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.