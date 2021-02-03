Житель Подмосковья предстанет перед судом за убийство воспитательницы в детском саду

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве воспитательницы на глазах у детей в детском саду в Воскресенске направлено в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Воскресенской городской прокуратурой Московской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Уголовное дело направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, днем 31 августа 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел на работу к своей супруге в детский сад в Воскресенске. На почве ревности он не менее восемнадцати раз ударил ее ножом в шею, грудь и по рукам. От полученных повреждений она погибла на месте происшествия. Обвиняемый содержится под арестом.