Трое пропавших при тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Трое пожарных, которые пропали на горящем складе автозапчастей в Красноярске, погибли. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, они попали под обрушение кровли и погибли", - сказал источник. Он добавил, что кислородные баллоны рассчитаны максимум на 40 минут. "Связь с пожарными утеряна более часа назад", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей утеряна связь с тремя пожарными, их поиски продолжаются.

Как пояснили в МЧС, со слов очевидцев, на складе могли находиться 1-2 человека. Для их поиска были сформированы пять звеньев газодымозащитной службы МЧС. Спустя некоторое время связь с первым звеном из трех человек была потеряна.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина поступила в 10:39 (06:39 мск). Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Столб черного дыма от пожара виден во многих частях города. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего на складе автозапчастей. На место направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым.