Зиничев поручил создать комиссию по расследованию причин пожара в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. МЧС подтвердило пропажу связи с тремя пожарными при возгорании на складе автозапчастей в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"В Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей утеряна связь с тремя пожарными. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего на складе автозапчастей в Красноярске. На место будет направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с заместителем министра Ильей Денисовым", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в здании могли находиться 1-2 человека. Для их поиска были сформированы пять звеньев газодымозащитной службы МЧС. Спустя некоторое время связь с первым звеном из трех человек была потеряна. Произошло обрушение кровли, поиски продолжаются.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на ул. Калинина поступила в 10:39 (06:39 мск). Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. метров, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. метров. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Столб черного дыма от пожара виден во многих частях города. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности.