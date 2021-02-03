Экс-министр строительства Ставрополья стал фигурантом седьмого уголовного дела

СТАВРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили новое уголовное дело по факту взяточничества в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого, сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по краю. Дело стало в общей сложности седьмым в отношении экс-чиновника.

"Ставропольский межрайонный следственный отдел возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сейчас следователь СКР проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в начале 2019 года Когарлыцкий через посредника получил 1 млн рублей за узаконивание самовольного строительства - офисного здания с автомойкой. "В ближайшее время следователь СК примет процессуальное решение в отношении взяткодателя и посредника", - пояснили в следственном управлении.

В ноябре 2019 года сообщалось о возбуждении в отношении Когарлыцкого уголовного дела о взяточничестве. По версии следствия, экс-чиновник за автомобиль Porsche Cayenne S устроил знакомого на должность председателя общественного совета при министерстве. Также Когарлыцкого заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтрактов на строительство корпуса краевой детской больницы и на строительство легкоатлетического манежа, в получении взяток при проектировании нового корпуса краевого онкологического диспансера. Еще одно уголовное дело было возбуждено в июле 2020 года - о покушении на получение взятки в 43 млн 250 тыс. рублей по госконтракту на строительство культурно-образовательного комплекса в Ставрополе. В отношении Когарлыцкого в общей сложности было возбуждено шесть уголовных дел, новое стало седьмым.