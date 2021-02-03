В Ростовской области задержали гражданина Украины с партией синтетических наркотиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали гражданина Украины при попытке переправить через государственную границу крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления.

"В районе населенного пункта Чертково Ростовской области пограничный наряд задержал гражданина Украины, который пытался попасть на территорию РФ в обход установленного пункта пропуска. <…> У нарушителя обнаружены полиэтиленовые пакеты, в которых, в соответствии с проведенным исследованием, находилось 2,9 кг синтетического наркотика (соль), содержащего производное от наркотического средства метилэфедрон", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нарушитель, заметив пограничников, попытался скрыться, однако был задержан в ходе преследования.

В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры"), отметили в пресс-службе.