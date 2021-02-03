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В Калужской области мужчина выбросил собаку из окна пятого этажа

Животное погибло. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело

ТАСС, 3 февраля. Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, выбросившего собаку из окна дома на пятом этаже в городе Обнинске Калужской области, что повлекло гибель питомца. Свидетелем происшествия стал ребенок, об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Следственным подразделением ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - говорится в сообщении.

По данным управления, мужчина, находясь в квартире по месту жительства, выбросил из окна пятого этажа свою собаку. Животное погибло. "При этом очевидцем произошедшего стал малолетний ребенок, проходивший в это время недалеко от дома. Взрослые, находившиеся поблизости, незамедлительно сообщили о происшествии в полицию", - уточняется в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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