Актрисе Аглае Тарасовой грозит 15 суток ареста за участие в незаконной акции в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Актрисе Аглае Тарасовой, которая была задержана на несанкционированной акции в центре Москвы, грозит административный арест до 15 суток. Об этом ТАСС рассказал юрист правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, которая оказывает Тарасовой правовую помощь.

"В отношении Тарасовой составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). По этой статье ей грозит административный арест до 15 суток или штраф", - сказал Прянишников. По его словам, в среду материалы в отношении Тарасовой поступили в Тимирязевский районный суд.

Тарасова известна по ролям в сериале "Интерны", фильмах "Лед" и "Лед-2".