В горах Греции нашли обломки разбившегося 31 января учебно-тренировочного самолета

АФИНЫ, 3 февраля. /ТАСС/. Обломки учебно-тренировочного самолета, пропавшего в воскресенье с экранов радаров в области Восточная Загори недалеко от города Янина на севере Греции, обнаружены в горах в районе Дикорфо. Об этом сообщил в среду телеканал Skai.

Активные поиски двухместного самолета, в котором был только один пилот, шли три дня. В поисково-спасательной операции участвовали самолеты и вертолеты ВВС Греции, подразделения пожарной службы, альпинисты из специального отряда по борьбе с природными катастрофами, подразделения полиции, Красного Креста, а также добровольцы. Обломки самолета обнаружили местные охотники.

Самолет, вылетевший с аэродрома в городе Казани, в последний раз подал сигнал в воскресенье днем в пяти морских милях к северо-востоку от аэродрома Янины. О судьбе пилота пока не сообщалось.

Во время катастрофы в регионе шли проливные дожди, была низкая облачность и сильный туман.

Как отмечает портал Capital.gr, разбившийся самолет принадлежал авиационной школе профессиональной подготовки пилотов Egnatia Aviation, которая считается одной из лучших школ подобного типа в Европе. Пилотом самолета был выходец из Ирака Амар Ибрагим. Он совершил свой первый самостоятельный полет 28 июля 2020 года.

По мнению экспертов, наиболее вероятно, что самолет врезался в горный массив, прежде чем пилот его увидел и успел отреагировать.