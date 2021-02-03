В Воронеже возбудили уголовное дело из-за убийства учителя средней школы

ВОРОНЕЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства учителя средней общеобразовательной школы № 1 в Воронеже. Об этом сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), после обнаружения 2 февраля 2021 года вблизи одного из кафе на Московском проспекте Воронежа тела 47-летней женщины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, 2 февраля около 19:30 мск на участке возле Московского проспекта в Воронеже неизвестный напал на женщину и ранил ее ножом в голову, шею, грудную клетку, от ранений она умерла на месте. "Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к данному преступлению", - говорится в сообщении.