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В Дагестане произошел взрыв в пекарне

В результате ЧП пострадал один человек, сообщил источник в администрации Хасавюрта

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва в пекарне в Хасавюрте. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в администрации города.

"Взрыв произошел в пекарне, на первом этаже. Один человек пострадал, доставлен с ожогами в Центральную городскую больницу Хасавюрта", - сказал собеседник агентства.

Причина случившегося устанавливается.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС по республике, разрушений нет. "Выбиты стекла пристройки. Дом не поврежден. Возгорания и разрушений нет", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (11:54 мск) - добавлен комментарий ГУ МЧС по республике.

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