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Аглае Тарасовой смягчили статью за участие в незаконной акции и отпустили из полиции

Юрист правозащитной организации Алексей Прянишников сообщил, что актрисе грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Актрису Аглаю Тарасову, которая была задержана на несанкционированной акции в центре Москвы, отпустили из отдела полиции района Западное Дегунино. Об этом ТАСС рассказал юрист правозащитной организации Алексей Прянишников, которая оказывает Тарасовой правовую помощь.

"Сейчас Аглая на свободе. Ей в итоге составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение правил митинга, шествия или пикетирования"). По ней грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей", - сказал Прянишников. По его словам, полиция сначала заявила, что в отношении Тарасовой будет составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). "По этой статье ей грозил бы административный арест до 15 суток. Однако потом почему-то в полиции передумали и составили протокол по более мягкой части", - отметил юрист.

В среду материалы в отношении Тарасовой поступили в Тимирязевский районный суд.

Аглая Тарасова известна по ролям в сериале "Интерны", фильмах "Лед" и "Лед-2".

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