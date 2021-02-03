Полиция в Астраханской области завела дела на двух чиновников из-за бездомных собак

АСТРАХАНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УМВД России по Астраханской области возбудили уголовные дела в отношении двух работников органов местного самоуправления Володарского и Красноярского районов области по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении муниципального контракта по отлову бездомных собак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД.

"Следственной частью Следственного управления УМВД России по Астраханской области возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей в возрасте 32 и 55 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ ("Превышение должностных полномочий"). Полицией установлено, что в период с июля по декабрь 2019 года они, являясь работниками органов местного самоуправления Володарского и Красноярского районов, незаконно подписали исполнительную документацию по муниципальным контрактам", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что в актах значились услуги по отлову, содержанию, лечению, вакцинации, стерилизации и возврату на прежние места обитания бездомных животных. Работы фактически исполнены не были, но деньги на счет их заказчика в результате поступили. По сообщению УМВД, ранее заказчик был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.

В полиции отметили, что общая сумма причиненного ущерба составила более 1,7 млн рублей.

Вопрос бездомных собак в Астраханской области остается актуальным. Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за халатности администрации города Знаменска при обращении с безнадзорными животными после того, как двое детей пострадали при нападении стаи собак. Также возбуждено дело по факту халатности должностных лиц администрации Астрахани в связи с наличием в городе агрессивных бездомных собак.

На сегодняшний день в Астраханской области действует единственный приют для собак, рассчитанный на 300 животных. Власти области сообщали, что планируют построить дополнительные питомники либо организовать приюты в неиспользуемых зданиях. Для этого ведутся переговоры с Минприроды РФ и инвесторами.