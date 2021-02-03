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В Иркутской области коллектор угрожал работникам школы из-за чужого долга

Мужчина требовал погасить кредит в размере 57 тыс. рублей

ИРКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Следственные органы СК проводят доследственную проверку из-за вымогательства денег коллектором у директора и других работников школы города Шелехова в Иркутской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального управления СК.

В ходе проверки установили, что с 31 августа 2020 года неизвестный мужчина звонил директору школы № 4, а также учителям и представился коллектором микрокредитной организации. Он требовал погасить кредитную задолженность чужого человека в размере 57 тыс. рублей и угрожал физической расправой. "По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина начали доследственную проверку из-за вымогательства", - говорится в сообщении.

Следователи изучили аудиозаписи телефонных разговоров и опрашивают сотрудников школы, которым поступали звонки с требованиями погасить кредит. Устанавливается личность звонившего.

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