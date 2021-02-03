В Саратове на пенсионерку упала глыба льда с крыши здания

САРАТОВ, 3 февраля. /ТАСС/. Врачи доставили в больницу 83-летнюю женщину, которой на голову упала глыба льда с крыши здания в центре Саратове, в связи с инцидентом проводится проверка, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

23 января следователи СК возбудили уголовное дело в связи с гибелью ребенка в результате падения наледи в Саратове. После этого глава региона Валерий Радаев заявил, что необходимо "кардинально изменить подходы к управлению коммунальной структурой".

"Следователями СК проводится проверка по факту получения пожилой женщиной травм в Кировском районе в результате падения льда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, во вторник на 83-летнюю женщину, проходившую по улице Горького, упала наледь. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение.