В Москве задержали мужчину, распылившего газ в лицо сотруднику Росгвардии 31 января

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Участник незаконной акции, распыливший газ из баллончика в лицо сотруднику Росгвардии на несанкционированной акции 31 января, задержан в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"23-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В ходе допроса он полностью признал свою вину", - сообщили в СК. 31 января он на несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади распылил в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии содержимое баллончика.

Мужчина стал первым задержанным в рамках уголовного дела за противоправные действия на несанкционированной акции в Москве 31 января.

Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее источник сообщил, что на акции пострадал сотрудник Росгвардии, которому на Комсомольской площади в лицо распылили газовый баллончик.