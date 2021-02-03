В Научно-исследовательском кинофотоинституте на севере Москвы начался пожар

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Возгорание возникло в административном здании на Ленинградском проспекте на севере Москвы, спасены пять человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар произошел в Научно-исследовательском кинофотоинституте.

В МЧС уточнили, что информация о пожаре по адресу Ленинградский проспект, дом 47, строение 4 поступила в 12:38. "По предварительной информации, происходит возгорание на третьем этаже 5-этажного административного здания. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены пять человек", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС уточнил, что возгорание произошло в одном из кабинетов. "Площадь пожара составляет 20 кв. м", - добавил источник.

В носоть внесены изменения (13:15 мск) - добавлены подробности по тексту.