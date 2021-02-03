СК предъявил Фургалу обвинение в окончательной редакции

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ в окончательной редакции предъявлено обвинение Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой)", - сказала она.

По словам Петренко, следствие считает, что Фургал является организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. "Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности", - сообщила Петренко.

Она отметила, что причастность Фургала к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет. "Установлено, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников", - считает следствие. Так, с целью расширения бизнеса Фургал и его компаньон Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где таким же бизнесом занимался Смольский, который создавал Фургалу конкуренцию. В итоге они решили физически устранить конкурента. В гараж Смольского были брошены две гранаты, одна из них не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил. Исполнителем этого преступления является Марат Кадыров, который арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

Преследуя корыстные интересы, Фургал и Мистрюков также организовали убийство Зори из-за длительного конфликта вокруг железобетонного завода. "По указанию Фургала и Мистрюкова участниками организованной преступной группы предприниматель был убит", - сказала Петренко. Зорю расстрелял Андрей Палей за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества.

Второе убийство

После убийства Зори Фургал и его деловые партнеры Мистрюков и Олег Булатов были задержаны в качестве подозреваемых. Но в 2004 году уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду недостаточности доказательств для привлечения к уголовной ответственности. "Вместе с тем своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил бывший сотрудник милиции Олег Булатов. Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения Булатова в правоохранительные органы и дачи показаний против них, дали указание совершить его убийство, которое вновь исполнил Палей", - рассказала Петренко.