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Пожар в Научно-исследовательском кинофотоинституте на севере Москвы локализовали

Пострадавших нет

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пожар в одном из кабинетов Научно-исследовательского кинофотоинститута на севере Москвы локализован.

"В 13:01 мск пожар локализован. Площадь пожара составила 20 кв. м", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Днем в административном здании на Ленинградском проспекте (дом 47, строение 4) начался пожар на третьем этаже. Из здания были спасены пять человек. По данным источника ТАСС, возгорание произошло в одном из кабинетов в Научно-исследовательском кинофотоинституте. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

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