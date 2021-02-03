Пожар в Научно-исследовательском кинофотоинституте на севере Москвы потушен

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пожар в одном из кабинетов Научно-исследовательского кинофотоинститута на севере Москвы ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 13:19 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожарные спасли пятерых человек, которых осматривают медики. Еще восемь человек вывели с четвертого и пятого этажей.

Днем в административном здании на Ленинградском проспекте (дом 47, строение 4) начался пожар на третьем этаже. В 13:01 пожарным удалось локализовать распространение огня. Площадь пожара составила 20 кв. м.

В новость были внесены изменения (13:41 мск) - добавлены подробности по тексту.