Полиция проверяет данные о пропаже картин Евгения Устинова со склада в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Полицейские начали доследственную проверку из-за информации о возможной пропаже 33 картин заслуженного художника РФ Евгения Устинова, которые находились на складе. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась вдова художника Людмила Устинова, сообщив, что из мастерской ее мужа на временное хранение на склад департамента городского имущества было вывезено 185 картин. По словам Устиновой, сейчас на складе не хватает 33 работ. Полиция проводит доследственную проверку", - рассказал собеседник агентства.

Евгений Устинов (1928 - 2017) - заслуженный художник РФ, ветеран Великой Отечественной войны. Его произведения хранятся в Литературном музее А. С. Пушкина в Москве и в музейных собраниях нескольких российских городов.