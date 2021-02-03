В Курске возбудили второе дело в отношении экс-замглавы подразделения Росприроднадзора

КУРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Второе уголовное дело возбудили в Курской области в отношении экс-заместителя главы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Галины Писаревой, ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по региону.

В октябре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Писаревой и ее подчиненного Андрея Мальцева по подозрению в получении взятки в размере 800 тыс. рублей. По версии следствия, взятку они получили от гендиректора предприятия по производству трикотажного полотна "Экотекс" за общее покровительство и непривлечение к ответственности за пользование недрами без лицензии.

"Полученные материалы послужили основанием для возбуждения следственным подразделением УФСБ России по Курской области в отношении Галины Писаревой уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По версии следствия, Писарева в интересах одной из компаний региона, используя свои полномочия, инициировала исключение из акта плановой выездной проверки выявленные нарушения законодательства. Кроме того, она вынесла незаконное решение об освобождении юрлица от платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год. В результате бюджеты различных уровней недополучили не менее 7,6 млн рублей.