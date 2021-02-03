Суд в Подмосковье продлил арест блогера, в квартире которого умерла девушка

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Раменский городской суд Московской области продлил на три месяца срок ареста блогера Станислава Решетняка (Reeflay), в доме которого во время прямого эфира умерла девушка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил срок ареста в отношении Решетняка до 3 марта", - сказала представитель суда.

Утром 2 декабря Решетняк из своего дома вел онлайн-трансляцию, в ходе которой было видно девушку, лежащую на полу без сознания. Потом он перенес ее на диван и попросил очнуться, но девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал скорую помощь и полицию. Только когда они приехали и констатировали смерть девушки, он вышел из эфира. Блогер отрицает свою причастность к смерти девушки, сообщив, что она принимала наркотики. По данным следствия, потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, субдуральную гематому, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу.

4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал 30-летнего блогера. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Видеохостинг YouTube удалил записи трансляции блогера, а также его аккаунт.