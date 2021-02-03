После пожара на складе в Красноярске возбудили уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара на складе в Красноярске, где погиб рабочий и пропали трое пожарных. Об этом в среду журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Тело, предположительно, сотрудника склада было обнаружено в ходе тушения возгорания, поиски троих сотрудников МЧС продолжаются. После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сообщили в СК.