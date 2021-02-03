Мэр Красноярска подтвердил гибель трех пожарных и рабочего при возгорании на складе

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил информацию о гибели трех пожарных и работника склада, который горит в Красноярске.



"Такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти", - написал Еремин на своей странице в Instagram.

Он выразил соболезнование родным и близким погибших.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина поступила в 10:39 (06:39 мск). Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Столб черного дыма от пожара виден во многих частях города. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности. СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".