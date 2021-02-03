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Пожар в Научно-исследовательском кинофотоинституте в Москве затронул серверное помещение

Площадь пожара составила 20 кв. м

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Возгорание в здании Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ) произошло в серверном помещении опытного производства, не входящего в структуру Киностудии имени Горького. Здание в скором времени сможет функционировать в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе студии.

О пожаре в одном из кабинетов НИКФИ сообщили ТАСС ранее в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Возгорание ликвидировали, из здания спасены пять человек, еще восемь выведены с четвертого и пятого этажей. Площадь пожара составила 20 кв. м.

"По данным технических служб Киностудии им. М. Горького, возгорание по адресу, где также расположены помещения филиала - Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ), - произошло на третьем этаже в помещениях АО "Опытное производство научно-исследовательского кинофотоинститута (ОП НИКФИ)", в серверной его арендатора. Опытное производство НИКФИ не входит в структуру киностудии", - сказали в пресс-службе киностудии.

Как уточнили в киностудии, сведений о пострадавших нет, известно лишь об одном человеке, который уезжал с медиками для дополнительного осмотра, но уже вернулся на рабочее место.

"Вскоре здание сможет функционировать в полном объеме, за исключением отдельных участков", - заключили в пресс-службе.

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