Пожар на складе автозапчастей в Красноярске локализовали

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Возгорание на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли трое пожарных и один рабочий, локализовано. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на 15:30 мск пожар на складе автозапчастей в Красноярске был локализован на площади 3,9 тыс. кв. м", - сказала собеседница агентства. По ее словам, несмотря на темное время суток, работы по поиску погибших сотрудников МЧС России будут продолжены.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина поступила в 10:39 (06:39 мск). Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Во время тушения пропало звено газодымозащитной службы в составе трех пожарных. Они погибли, подтвердил мэр Красноярска.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара. На место ЧП направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).