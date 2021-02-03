СК возбудил дело о захвате пиратами россиянина на танкере в Гвинейском заливе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту захвата пиратами россиянина на танкере в Гвинейском заливе в конце ноября прошлого года. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 206 УК РФ ("Захват заложника"), ч. 3 ст. 227 УК РФ ("Пиратство")", - сообщает СК.

В ночь на 30 ноября прошлого года в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки в 75 морских милях к югу от столицы Тоголезской Республики Ломе шестеро вооруженных огнестрельным оружием пиратов напали на танкер-химовоз Agisilaos и захватили четверых членов экипажа, в том числе 34-летнего жителя Краснодарского края. Пираты переместили захваченных заложников в неустановленное следствием место и выдвинули требование компании-судовладельцу об уплате выкупа. После уплаты выкупа россиянин и трое иностранных членов экипажа были отпущены.