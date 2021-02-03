Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор экс-главы региона Соловьева

ИЖЕВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Удмуртии в среду рассмотрел апелляционную жалобу экс-главы республики Александра Соловьева на приговор Завьяловского райсуда по делу о взяточничестве и оставил в силе приговор в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 275 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор Завьяловского районного суда Удмуртской Республики от 12 октября 2020 года в отношении Соловьева Александра Васильевича оставить без изменения", - сказал судья.

Ранее во вторник гособвинение попросило Верховный суд Удмуртии оставить в силе приговор Соловьеву. Адвокат Галина Сбоева назвала решение, принятое судом первой инстанции в отношении своего подзащитного, крайне незаконным, поскольку "позиция обвинения не подтвердилась". Соловьев заявил, что решение Завьяловского райсуда нельзя назвать справедливым. Приговор, по его мнению, "был вынесен при явном несоответствии выводов суда".

В среду, выступая в прениях, Сбоева сообщила суду, что, по ее мнению, никто из допрошенных свидетелей не подтвердил факт передачи денег бывшему главе Удмуртии. Также, по ее мнению, были допущены нарушения в ходе следствия. "Я считаю, что данный приговор действительно подлежит обжалованию", - сказала адвокат.

Соловьев в прениях рассказал, как происходило строительство Камского моста, о недочетах, которые выявлялись во время стройки. Он посчитал, что сделал все для того, чтобы объект был сдан вовремя. "Взяток на объекте я не брал, у меня и сегодня совесть чиста в отношении объекта концессионного соглашения", - сказал бывший глава республики.

Представитель гособвинения, прокурор Дмитрий Походин, заявил, что считает приговор суда первой инстанции законным, обоснованным и мотивированным. Гособвинитель отметил, что какие-то основания для его пересмотра не усматриваются. В последнем слове Соловьев вину в получении взяток не признал и извинился перед собственной семьей. Сбоева сообщила журналистам, что сторона будет обжаловать решение Верховного суда Удмуртии.

Об уголовном деле

Как ранее установили следователи и суд первой инстанции, в период с 2014 по 2016 годы бывший глава республики получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

За это Соловьев обеспечил внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей. Соловьев был арестован 4 апреля 2017 года, в тот же день президент РФ подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.