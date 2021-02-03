В Ростовской области задержали украинца, сообщившего о ложном минировании здания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала гражданина Украины Игоря Овчарука, который сообщил в отдел МВД России по Миллеровскому району Ростовской области ложную информацию о минировании соседнего с полицией административного здания, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона в среду.

"Вечером 22 января Овчарук позвонил в отдел МВД России по Миллеровскому району и сообщил дежурному, что через 12 часов взорвется "белый дом" - [административное] здание рядом с отделом полиции", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, Овчаруку 31 год, он имеет несколько судимостей. Звонок в полицию он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Следователи изучают два телефона, изъятые у него при задержании. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

ТАСС не располагает официальным комментарием силовых ведомств по данному вопросу.