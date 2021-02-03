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В Минске милиция проверяет сообщение о минировании пяти учреждений образования

Предпринимаются необходимые меры безопасности

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белорусская милиция проверяет сообщение о минировании пяти учреждений образования в Минске. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в 15:00 в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти учреждений образования: гимназии № 2, 11, 38, колледжа искусств им. Ахремчика и школа № 203, расположенных в Первомайском районе Минска", - говорится в сообщении.

В милиции указали, что по указанным местам отправлены сотрудники правоохранительных органов, предпринимаются необходимые меры безопасности, в том числе эвакуация.

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