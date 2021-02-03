В Тольятти возбудили уголовное дело после неуплаты фирмой многомиллионных налогов

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, уклонившегося от выплаты налогов на сумму более 15 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Прокуратурой Автозаводского района города Тольятти признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении директора коммерческой организации по ч. 1 ст. 199 УК РФ, который уклонился от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией. <…> За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет либо без такового", - написано в сообщении пресс-службы.

По версии следователей, в 2018 году директор коммерческой фирмы намеренно занизил сумму налогооблагаемого оборота организации с помощью заключения фиктивных договоров с другими юридическими лицами.

Однако фактически контрагенты не оказывали фирме услуги, а также не поставляли товар и материалы. При этом в налоговый орган были представлены декларации по налогу на добавленную стоимость с включенными заведомо ложными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности, отметили в прокуратуре. В итоге руководитель организации не уплатил НДС на сумму более 15 млн рублей.

Сейчас дело находится в производстве следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти регионального СУ СК РФ. Следователи проводят процессуальные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Прокуратура Автозаводского района Тольятти взяла ход расследования на контроль.