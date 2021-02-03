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Польские полицейские задержали россиянина, обвиняемого в контрабанде оружия

Его объявил в международный розыск Центральный суд в Челябинске, Интерпол разыскивал россиянина с декабря 2019 года

ВАРШАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Польши совместно с антитеррористической группой задержали гражданина России, который был объявлен в международный розыск по обвинению в контрабанде оружия и комплектующих для его изготовления. Об этом сообщила в среду на своем официальном сайте полиция Поморского воеводства республики.

Правоохранительные органы Польши не называют имени задержанного. Сообщается, что ему 58 лет. В международный розыск он был объявлен Центральным судом в Челябинске. Интерпол разыскивал его с декабря 2019 года.

"Разыскиваемый подозревается в руководстве преступной группой, занимающейся контрабандой оружия и комплектующих для изготовления оружия и военной техники", - указано в сообщении.

В ближайшее время задержанный предстанет перед польским судом. После проверки всех документов будет принято решение о его экстрадиции в РФ. По данным польской стороны, в соответствии с российскими законами ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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