В Карачаево-Черкесии полицейский избил инспектора ДПС

ЧЕРКЕССК, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как полицейский избил инспектора дорожно-патрульной службы, сообщили ТАСС в среду в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, в ночь на 30 января сотрудник ДПС остановил в станице Кардоникской автомобиль Lada Vesta. За рулем машины находился сотрудник МВД по Карачаево-Черкесии, который напал на постового и избил его. Уголовное дело передали в аппарат следственного управления, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как пояснили ТАСС в Министерстве внутренних дел по КЧР, автомобилем управлял сотрудник ОМВД России "Карачаевский", у него наблюдались признаки опьянения, но на требование пройти медицинское освидетельствование полицейский отреагировал агрессивно. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

"Подразделением собственной безопасности МВД по Карачаево-Черкесской Республике по данному факту проводится служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке, а его руководитель понесет строгую дисциплинарную ответственность", - отметили в ведомстве.