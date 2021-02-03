В Петербурге маршрутка съехала в кювет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Маршрутное такси съехало в кювет на Приморском шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

"Водитель маршрутного такси не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали пятеро, в том числе один погиб", - сказал собеседник агентства, добавив, что в аварии погибла пассажирка маршрутки.

Инцидент произошел около 16:00 мск. На месте работают экстренные службы.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт инцидента. По данным ведомства, авария произошла на Приморском шоссе возле поселка Солнечное. "В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один скончался. По делу проводится доследственная проверка", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В ведомстве также отметили, что в ДТП попала маршрутка номер 305, курсирующая между поселком Песочный и Петербургом.