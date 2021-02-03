{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя Донбасса

3 февраля военнослужащие Украины произвели обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения украинскими военнослужащими мирного жителя Донбасса. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

3 февраля военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения объектов гражданской инфраструктуры на улице Смирнова в Никитовском районе Горловки, в результате чего был ранен 65-летний местный житель. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - сказала Петренко.

Она подчеркнула, что, обстреливая ночью населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
В Дагестане против шести подростков возбудили дело о создании террористического сообщества
Им грозит до 20 лет лишения свободы
Читать полностью