СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя Донбасса

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения украинскими военнослужащими мирного жителя Донбасса. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

3 февраля военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения объектов гражданской инфраструктуры на улице Смирнова в Никитовском районе Горловки, в результате чего был ранен 65-летний местный житель. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - сказала Петренко.

Она подчеркнула, что, обстреливая ночью населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте.