В Костромской области полицейский оштрафовал родственников ради выполнения плана

КОСТРОМА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший полицейский в Галичском районе Костромской области ради улучшения показателей работы составил фиктивные протоколы на своих родственников за курение в неположенном месте. Обвиняемый предстанет перед судом. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба СУ СК РФ по региону.



"По версии следствия, в феврале 2020 года сотрудник полиции, действуя из корыстной и личной заинтересованности, преследуя цель искусственного улучшения показателей своей работы, незаконно составил фиктивные протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ за нарушение установленного запрета курения табака, в которые внес заведомо ложные сведения, в том числе сфальсифицировал подписи "нарушителей", - говорится в сообщении.



На основании фиктивных документов к административной ответственности он привлек двоих мужчин, которые оказались родственниками обвиняемого. На самом деле они не совершали правонарушений. Обвиняемый сам оплатил штрафы за родственников, чтобы скрыть от них преступление.



"Противоправную деятельность выявли сотрудники отдела собственной безопасности УМВД России по Костромской области, на основании представленных материалов следователем СУ СК России по Костромской области возбудили уголовное дело", - информирует пресс-служба.



Мужчина работал полицейским-водителем отделения ППС МО МВД России "Галичский". В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Дело с обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.