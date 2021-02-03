В Гане в лобовом столкновении двух автобусов погибли 17 человек

ПРЕТОРИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли в среду на севере Ганы при лобовом столкновении двух автобусов. Об этом сообщил ганский новостной портал Graphic со ссылкой на спасательные службы.

"Авария произошла на шоссе Кумаси - Тамале недалеко от города Буйпе, на месте погибли 16 человек, включая водителей обоих автобусов, еще один умер в больнице", - заявил начальник пожарной службы района Саванна Кваси Баффур-Аууах.

По его словам, ранения получили 90 пассажиров, из них 44 госпитализированы. Полиция начала расследование.