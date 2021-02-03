Суд в Москве арестовал на 25 суток главреда "Медиазоны" за призывы к незаконным акциям

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС /. Тверской суд Москвы назначил главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову административный арест на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток", - сказали в суде.

Журналист был задержан 30 января и доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен под обязательство о явке. Поводом для задержания стали призывы в соцсетях принять участие в несанкционированной акции 23 января.