В Дагестане против шести подростков возбудили дело о создании террористического сообщества

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении шестерых несовершеннолетних жителей Дагестана, они подозреваются в участии в террористическом сообществе, сообщается в среду на сайте следственного управления СК России по Дагестану.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении шестерых несовершеннолетних жителей Республики Дагестан. В зависимости о роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и руководство им") и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые, поддерживая идеи организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), в июне 2019 года в городе Махачкале объединились в устойчивую группу, создали террористическое сообщество в целях совершения преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ ("Незаконное вооруженное формирование"). Как отмечается, в последующем они приняли участие в этом сообществе, определив при этом одного из них его руководителем.

Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.