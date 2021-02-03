Суд в Петербурге арестовал мужчину, толкнувшего полицейского в ходе несогласованной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Суд отправил в СИЗО участника несогласованной акции в Санкт-Петербурге, за то, что он толкнул полицейского. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Попова", - говорится в сообщении.

Ему уже предъявили обвинение по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. Вину арестованный признал, под стражу его заключили до 31 марта.

Согласно материалам дела, Попов на Сенной площади толкнул полицейского-водителя в спину, чем "причинил потерпевшему физическую боль и моральный вред".

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. На несогласованной акции в Санкт-Петербурге 31 января были задержаны десятки ее участников. По последним данным, суды в Петербурге отправили под административный арест более 200 человек. После акции также было возбуждено два уголовных дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти. Задержаны трое подозреваемых, одного из них суд также отправил в СИЗО во вторник, еще одному продлили срок задержания на трое суток.