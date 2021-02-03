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В Шуе нашли живыми трех пропавших школьниц

К поискам привлекли волонтеров отряда "Лиза Алерт"

ТАСС, 3 февраля. Трое школьниц, которые пропали в среду днем в Иванове, найдены живыми в Шуе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

"Дети найдены, все в порядке. Была получена информация о том, что они находятся в Шуе. Там девчонки посетили кинотеатр "Родина". Спустя непродолжительно время они нашлись", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, трое ивановских школьниц 10-11 лет пропали в среду днем. Следователи начали проверку, к поискам также привлекались волонтеры отряда "Лиза Алерт".

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РоссияИвановская область
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