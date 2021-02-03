В Красноярске назвали предварительную причину пожара на складе

ТАСС, 3 февраля. Короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем стали основными версиями пожара на складе в Красноярске, где погибли трое пожарных и рабочий. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На данный момент рассматриваются две версии - электротехническая, в том числе короткое замыкание, и неосторожное обращение с огнем", - сказал собеседник агентства. По его словам, для установления точных причин будет назначена пожарно-техническая экспертиза в рамках уголовного дела.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в 10:39 (06:39 мск). Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. В 15:30 мск пожар был локализован на площади 3,9 тыс. кв. метров. Во время тушения пропали три пожарных из газодымозащитной службы. Они погибли, подтвердил мэр Красноярска. Работы по поиску погибших сотрудников МЧС России продолжаются и с наступлением темноты. Также в результате пожара погиб один рабочий.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара. На место ЧП направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым. Возбуждены два уголовные дела - о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2. ч. 219 УК РФ).

В новость были внесены изменения (20:26 мск) - добавлены подробности.