Погодные условия могли стать причиной съезда маршрутки в кювет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия могли стать причиной съезда маршрутного такси в кювет в среду на Приморском шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга, где один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь автобусного перевозчика "Третий парк" Денис Данилов.

"Сегодня, 03 февраля, около 15:30 дня на Приморском шоссе, примерно в 400 м от поселка Солнечное, с автобусом АО "Третий парк" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса марки "ПАЗ Вектор" коммерческого маршрута № К-305 не справился с управлением и выехал в кювет, возможно, по причине неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении, предоставленном агентству.

По словам Данилова, автобус выехал на маршрут, пройдя обязательный предрейсовый осмотр, и был технически исправен. Дата производства машины - ноябрь 2019 года. Им управлял водитель 1958 года рождения, водительский стаж которого - 40 лет, в предприятии работает с августа 2019 года, гражданин РФ. Перед выходом на рейс водитель прошел обязательный медицинский осмотр.

В пресс-службе транспортной компании добавили, что будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибшей и пострадавшим в данном ДТП. "Сейчас выясняем контакты пострадавших. Необходимо получить информацию о состоянии людей. И надеемся, что семьи пострадавших свяжутся с нами", - сказал Данилов.

Прокуратура Курортного района организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирского автобуса, сообщили на сайте ведомства. Предварительно установлено, что водитель маршрутки в среду совершил наезд на осветительную опору, двигаясь из поселка Солнечное в город Сестрорецк. "Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организацией, которой принадлежит автобус, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителя", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер.

Подробности и причины происшествия также выясняются сотрудниками ГИБДД и сотрудниками отдела безопасности движения предприятия.

Об аварии

Инцидент, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали, произошел в 15:36 мск. Как ранее сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, погибшим пассажиром оказалась женщина 1949 года рождения. Двое пассажиров - мужчина 2002 года рождения и женщина 2002 года рождения - госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области в среду предупредили о выпадении осадков в виде снега и ухудшении погодных условий, а также попросили автолюбителей быть внимательными на дорогах города и области, заранее предупреждать других участников дорожного движения о маневрах, избегать резких торможений.