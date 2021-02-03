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Полиция задержала водителя автобуса, съехавшего в кювет в Петербурге

В результате ДТП один человек погиб, четверо пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя маршрутного автобуса, который в среду съехал в кювет в Санкт-Петербурге, в результате чего погибла пассажирка и еще четыре человека пострадали. Задержанный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту аварии, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"По факту аварии следователи Главного следственного управления ГУ МВД России [по Петербургу и Ленобласти] возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Водитель маршрутного автобуса задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Ранее в главке сообщили, что в среду на Приморском шоссе в Петербурге маршрутка съехала в кювет, в результате чего пострадали четыре человека и один погиб.

Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту аварии, в том числе в компании, которая владеет автобусом. Владелец маршрутки - компания "Третий парк" - сообщала, что причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия. В среду в Петербурге идет снег.

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РоссияСанкт-Петербург
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