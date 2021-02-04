Гражданину Франции грозит арест на 15 суток за участие в незаконной акции в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции протеста 2 февраля в центре Москвы, ему грозит административный арест на срок до 15 суток. Об этом ТАСС сообщили в Тимирязевском суде столицы, куда поступил административный протокол в отношении француза.

"В суд поступили материалы в отношении гражданина Франции Даниелу С., ему вменяется ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированном собрании, митинге, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения")", - сказали в суде. По этой статье правонарушителю может грозить до 15 суток ареста.

В свою очередь координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников сообщил ТАСС, что в настоящее время Даниелу снова везут в отдел полиции в столичном районе Северное Дегунино.

"Суд не успел рассмотреть в среду дело Даниелу и отложил на завтра. При этом срок задержания французского гражданина истек. И согласно закону, его необходимо отпустить под обязательство о явке в суд. Однако начальник полиции Северного Дегунина решил иначе, и сейчас французского гражданина и еще несколько человек, протоколы которых не успел рассмотреть суд, везут назад в полицию", - рассказал Прянишников. Он добавил, что Даниелу, как французский гражданин, имеет право на консульскую помощь.

Ранее сообщалось, что одним из задержанных на акции 2 февраля был гражданин Сирии, Тимирязевский суд Москвы оштрафовал его на 15 тыс. рублей по ст. 20.2. КоАП РФ.