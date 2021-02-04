В Воронеже задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка

ВОРОНЕЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи в Воронежской области задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следователями СК в Воронеже задержан подозреваемый в совершении преступлений в отношении несовершеннолетней", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 30 января было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера в отношение девочки.

"Подозреваемый, ранее судимый за аналогичные преступления, незамедлительно задержан по месту своего жительства в г. Воронеже, дает признательные показания. В ближайшее время следователем СК в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУ СК по Воронежской области.