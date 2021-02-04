Тела пожарных, погибших при пожаре на складе в Красноярске, нашли

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спасатели нашли тела пожарных, погибших при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Найдены тела пожарных, погибших при исполнении служебного долга", - сказали в пресс-службе.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших пожарных. Жертвами пожара стали 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев. У Жалнерчика и Пузырева остались жены и дети. Также погиб один рабочий, имя которого не уточняется. "Ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников", - добавили в пресс-службе.

С родственниками погибших пожарных работают психологи МЧС.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в 10:39 (06:39 мск) в среду. Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. метров. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. В 15:30 мск пожар локализовали на площади 3,9 тыс. кв. метров. Звено Жалнерчика, Пузырева и Рябцева прибыло на место одним из первых, пожарные вошли в горящее здание в поисках людей, которые, по словам очевидцев, могли находиться внутри. Затем на них внезапно обрушилась горящая кровля. Пожарные сообщили по рации, что не видят выхода и у них заканчивается воздух в баллонах, но помощь к ним уже не успела.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара. На место ЧП направили группу специалистов центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым. Возбуждены два уголовные дела - о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2. ч. 219 УК РФ).