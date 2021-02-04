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Самолет экстренно приземлился на Сахалине из-за задымления в кабине пилота

Воздушное судно совершило посадку через 20 минут после вылета
© Марина Лысцева/ТАСС/Архив

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Самолет, следовавший по направлению из Хабаровска в Южно-Сахалинск, в четверг совершил на Сахалине экстренную посадку из-за задымления в кабине пилота. Почти весь путь воздушное судно проделало, находясь в аварийном состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта областного центра.

"Через 20 минут после вылета самолета из Хабаровска [в Южно-Сахалинск] произошло задымление в кабине пилота. Командир воздушного судна уведомил ответственные службы. По сигналу тревоги были собраны аварийно-спасательные расчеты в аэропорту Южно-Сахалинска", - сообщили в пресс-службе. Самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, в полете экипаж самостоятельно боролся с задымлением, которое удалось ликвидировать. Посадка в Южно-Сахалинске прошла благополучно. Воздушное судно сразу же проверили. Никто не пострадал.

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